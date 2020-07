OPPO A12s ufficiale: nuovo modello low-cost a 129$

Nel mentre aspettiamo di conoscere Reno 4 in Europa e A72 in Asia, arriva la presentazione ufficiale di OPPO A12s. Come potreste intuire dal nome della famiglia di appartenenza, siamo di fronte ad un modello destinato alle fasce più basse. Basta guardarlo per capire che non ci troviamo di fronte al modello più all'avanguardia possibile, in favore di un prezzo molto contenuto.

OPPO A12s ufficiale: tutto quello che devi sapere

OPPO A12s si presenta con una back cover in policarbonato tinto in due colorazioni, ovvero Light Blue e Light Silver. Sul retro vediamo anche il sensore ID per lo sblocco tramite impronta. C'è anche la dual camera disposta in orizzontale, composta da un sensore primario da 13 MP ed uno da 2 MP dedito esclusivamente all'acquisizione di profondità. Sul davanti, invece, c'è un notch a goccia che contiene un sensore singolo da 5 MP, completo di software AI Beauty Mode per abbellire i propri autoscatti. Il protagonista frontale è il pannello LCD da 6.2″ HD+ (1520 x 720 pixel).

A livello hardware, OPPO A12s contiene un SoC MediaTek Helio P35, realizzato a 12 nm. Il SoC include una CPU octa-core Cortex-A53 fino a 2.3 GHz, oltre ad una GPU PowerVR GE8320. Il tutto è coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, con tanto di supporto alla scheda microSD fino a 256 GB. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4.230 mAh ricaricabile via microUSB.

𝐎𝐏𝐏𝐎 𝐀𝟏𝟐𝐬 តម្លៃត្រឹមតែ #129ដុល្លារ មកជាមួយនឹងជម្រើសពីរពណ៌គឺ ខៀវប្រដេញពន្លឺ និងប្រាក់ប្រដេញពន្លឺ បានមកដល់ហើយ!!… Pubblicato da OPPO su Lunedì 13 luglio 2020

Prezzo e data

OPPO A12s sarà disponibile nel mercato in Cambogia, ad un prezzo pari a circa 129$.

