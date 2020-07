OnePlus TV: i nuovi modelli sold out in appena un minuto

OnePlus pare aver fatto il botto con le sue nuove smart TV. Infatti, le soluzioni per tutte le tasche presentate qualche giorno fa, hanno già fatto registrare il tutto esaurito in India, il tutto avvenuto nel giro di un solo minuto.

Our Community’s love never ceases to surprise us. Owing to the overwhelming response for today’s #OnePlusTV flash sales the TVs were sold out in a minute. But, we’ll be back soon. Stay tuned to know about the next sales.

Here’s to achieving new milestones together 🙌#SmarterTV pic.twitter.com/Z5PDPzLXO0

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 5, 2020