OnePlus sta vivendo un momento molto particolare, dividendosi tra la creazione di un ecosistema sempre più completo ed una rivoluzione nella fascia media con l'imminente Nord. Nella giornata di ieri, 2 luglio 2020, ha presentato le nuove TV entry-level della serie U ed Y, che sono equipaggiate con Android TV. Del telecomando però, non c'era ancora notizia, fino ad oggi.

OnePlus TV: il telecomando tra stile e tasti rapidi YouTube, Netflix e Prime Video

Il nuovo telecomando per le OnePlus TV serie U ed Y ha subito sostanziale modifica rispetto a quelli della precedente serie premium Q1. Esso arriva in due versioni, dove quello per la serie U riprende lo stile del predecessore della serie Q, ma si ritrova più tasti rapidi come quello per Youtube, Netflix e Prime Video, assenti precedentemente. Mantiene inoltre il tasto per Google Assistant, oltre ad arricchirsi del tasto back, applicazioni e muto.

Stesso discorso poi lo ritroviamo per il telecomando della serie Y, che ha un design più standard, nonostante mantenga i tasti rapidi per i servizi streaming, perdendo però il tasto per le App e la home OnePlus.

Di certo, si vanno ad allineare con i telecomandi progettati per le smart TV di fascia alta, segno che OnePlus non vuole lasciare nulla al caso, garantendo la miglior qualità possibile, anche se si tratta di un accessorio come questo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu