OnePlus TV 55U1, 43Y1 e 32Y1 ufficiali

Nelle scorse settimane la compagnia cinese ha snocciolato varie caratteristiche delle nuove smart TV: si tratta di tre modelli più economici rispetto alla precedente generazione (Q1 e Q1 Pro), caratterizzati da un design sottile ed elegante anticipato dallo stesso Pete Lau. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto su specifiche e prezzo di OnePlus TV 55U1, 43Y1 e 32Y1.

OnePlus TV 55U1, 43Y1 e 32Y1: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove smart tv

55U1

A questo giro l'azienda di Pete Lau e Carl Pei ha lanciato ufficialmente ben tre modelli: OnePlus TV 55U1, 43Y1 e 32Y1. Per quanto riguarda la smart TV “principale”, ossia il modello 55U1, si tratta di una soluzione con un pannello LED IPS da 55″ e risoluzione 4K. Il corpo del dispositivo presenta solo 6.9 mm di spessore ed offre una parte frontale quasi del tutto priva di cornici.

La compagnia cinese ha definito la sua creatura come OnePlus Cinematic Display: non manca il supporto HDR 10 e il Dolby Vision. La gamma cromatica DCI P3 è del 93% mentre la parte audio è affidata a due speaker e due tweeter da 30W, con supporto Dolby Atmos.

La nuova smart TV di OnePlus dispone di 9 modalità di immagini tra cui Eyes Protection, Vivid, Cinema Home AI, Sports mode e altre. Il dispositivo è l'ultima versione di Android TV con le aggiunte proprietarie come Oxygen Play, Shared Album e l'app Connect. Ora quest'ultima è compatibile anche con iPhone.

43Y1 / 32Y1

La serie Y – composta dai modelli 43Y1 e 32Y1 – offrono una gamma dinamica DCI P3 del 93% e un pannello da 32″ con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel), mentre la variante da 43″ ha una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La serie arriva con Android TV e il supporto al Play Store di Googel. Ovviamente sono presenti le principali app video, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

OnePlus TV 55U1, 43Y1 e 32Y1 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle OnePlus TV 55U1, 43Y1 e 32Y1 è – rispettivamente di 49.999 rupie (circa 594€), 22.999 rupie (273€) e 12.999 rupie (154€ al cambio attuale). Le vendite partiranno dal 5 luglio, esclusivamente in India.

