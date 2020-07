OnePlus ha chiesto ai rivenditori in India di interrompere le vendite online

Situazione particolare quella che si sta creando in India tra OnePlus ed i rivenditori delle grandi catene commerciali. Infatti, il brand cinese ha chiesto loro, tramite una lettera, di sospendere le vendite dei suoi prodotti sugli store online degli stessi rivenditori, a causa di una fornitura non sufficientemente esaustiva in rapporto all'enorme mole di marketing.

OnePlus: stop alle vendite online in India, ma i rivenditori insorgono

Essendo l'India la roccaforte commerciale di OnePlus, spesso l'aggressività dell'offerta con cui vengono proposti gli smartphone, considerando ad esempio il nuovo Nord che costa meno che altrove, porta problemi di fornitura e quindi rischia di non soddisfare l'utenza. Per questo, il brand di Carl Pei e Pete Lau ha chiesto ai propri rivenditori fisici di dismettere la vendita online dei prodotti, sebbene la vendita telematica, a causa della pandemia, è stata l'unica soluzione di profitto. Questo purtroppo pare possa tagliare le gambe a questi rivenditori, che si ritroverebbero senza fornitura (e guadagno assicurato) in un momento in cui l'emergenza epidemica non è ancora risolta.

Proprio per questo, l'AIMRA (l'ente a tutela dei rivenditori di cellulari in India) chiede a OnePlus di tornare sui suoi passi, in quanto le vendite online rappresenteranno per un bel po' di tempo la soluzione con cui gli smartphone saranno venduti su suolo indiano. Tra l'altro, si richiede la spedizione univoca per tutti i rivenditori, in quanto questi partono svantaggiati rispetto ai partner online che lo stesso brand cinese sceglie al lancio. Tutto con fini di concorrenza leale.

Non sappiamo ora cosa farà OnePlus in merito, ma questa scelta non fa che alimentare i malcontenti del governo indiano, che ritiene, proprio insieme all'AIMRA, queste operazioni come una mossa non proficua per la collaborazione tra i produttori cinesi e l'India.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu