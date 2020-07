OnePlus: su Geekbench appare uno smartphone con Snapdragon 690

Tutto si può dire di OnePlus, tranne che non sappia sorprenderci. Con il Nord ormai praticamente solo da presentare a brevissimo, il brand cinese pare aver ancora qualcosa da dire nella fascia entry-level. Infatti, in queste ore è comparso su Geekbench un presunto smartphone inedito equipaggiato con il nuovo Snapdragon 690.

OnePlus: ecco le prime specifiche del nuovo entry-level con Snapdragon 690 da Geekbench

A sorpresa quindi compaiono sul benchmark Geekbench le prime specifiche di un presunto OnePlus BE2028 di cui non si era mai fatta notizia e che sarà un'ulteriore svolta per il brand, visto che sarebbe il primo low budget mai presentato. A rendere interessante questo OnePlus è sicuramente il SoC, l'ultimo arrivato Qualcomm Snapdragon 690, che sarà una soluzione Octa-core con due Cortex A-77 da 2.0 GHz e sei core (di solito ad ultra-risparmio energetico) A-55 da 1.71 GHz. La GPU equipaggiata è la Adreno 619. Oltre al SoC, abbiamo già notizia della memoria RAM presente, che sarà un modulo da 6 GB, invece dei vociferati 8 GB minimi di OnePlus Nord.

Quanto ai risultati invece, sia in Single Core che in Multi Core essi sono tutt'altro che malvagi, in quanto ha totalizzato 609 in Single e 1728 in Multi, non molto distanti dai punteggi degli smartphone equipaggiati con il fratello maggiore Snapdragon 765/765G. Sebbene non sia poco quanto raccolto, non abbiamo al momento altre informazioni in merito a questo nuovo OnePlus entry-level con Snapdragon 690. Per quanto riguarda il nome invece, non può che aprirsi la lotteria dei possibili candidati, che potrebbero variare da OnePlus 8 Lite a Nord Lite oppure, allegoricamente, OnePlus South… ma adesso siamo nel novero della fantasia. E se invece fosse la versione base del nuovo Nord? Al 21 luglio 2020 la risposta concreta.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per