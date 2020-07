OnePlus Nord sorprende JerryRigEverything nel suo teardown

Parlare di qualità costruttiva nel caso di OnePlus Nord si sta rivelando più controverso del previsto. Sin dal primo test di resistenza di JerryRigEverything molti sono rimasti delusi dal risultato finale. A questo si aggiungono le prime segnalazioni sul fenomeno del display verde, già accaduto in precedenza con alcune unità di OnePlus 8. Alla luce di ciò, sempre il buon vecchio Zach ha ben pensato di eseguire il teardown di OnePlus Nord e farci dare uno sguardo più a fondo al suo interno.

Il teardown di OnePlus Nord ci svela qualche sorpresa

Il primo aspetto del teardown che ha fatto storcere il naso è che OnePlus Nord ha un frame plastico, anziché in metallo come ci siamo abituati con buona parte della fascia medio/alta. Il vantaggio di questo materiale è che risulta più facile da affrontare durante il disassemblaggio della cover posteriore. Aprendo Nord si scopre un'altra “brutta” sorpresa: la batteria non è blu, come nel case di dBrand e JerryRigEverything, bensì nera. Nulla di grave, per carità, ma saranno scontenti tutti coloro che avrebbero voluto rendere la back cover trasparente per un look più appariscente.

Il teardown prosegue con la rimozione della scheda madre tramite le viti che la tengono saldamente al suo posto. Jerry ci tiene a sottolineare come, nonostante non sia presente alcuna certificazione IPXX, OnePlus Nord abbia qualche accorgimento contro liquidi e polvere. Sia lo speaker mono che la porta USB Type-C hanno il classico elastico che serve ad offrire una resistenza base. Ma anche la scheda madre presenta diverse protezioni attorno ai pin di aggancio dei vari componenti aggiuntivi. Niente certificazione, quindi, ma la resistenza “ufficiosa” offerta dovrebbe essere la medesima dei top di gamma OnePlus.

È facilitata anche la rimozione della batteria, grazie all'apposito aggancio per poterla scollare dalla scocca senza strumenti che potrebbero danneggiarla. Apprezzabile anche il fatto che il chipset, lo Snapdragon 765G di Qualcomm, sia dotato di un sistema di raffreddamento tramite pasta termica, layer in grafite ed un'ampia heatpipe in rame, per quanto priva di dissipazione a vapore acqueo.

