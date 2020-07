OnePlus Nord: scarica gli sfondi e i live wallpaper ufficiali | Download

Ormai di OnePlus Nord si è detto praticamente tutto: il dispositivo è stato ufficializzato da meno di 24 ore (qui trovate i dettagli) ed è già disponibile in sconto su Amazon, ha ricevuto un aggiornamento software e hanno cominciato a fare capolino i primi accessori dedicati. Eppure manca ancora qualcosina all'appello, ma per fortuna ecco che il team di XDA ha pensato bene di accontentare tutti, con gli sfondi ed i live wallpaper di OnePlus Nord, disponibili al download.

OnePlus Nord: sfondi e live wallpaper ufficiali disponibili al download per tutti

Il nuovo OnePlus Nord arriva con a bordo quattro live wallpaper e otto sfondi statici; di questi ultimi, quattro sono versioni non animate di precedenti live wallpaper mentre per quanto riguarda i restanti, si tratta di immagini che sono già state utilizzate a bordo dei precedenti flagship. In basso trovate il link al download, in modo da scaricare il file compresso contenente tutti gli sfondi fissi di OnePlusNord.

Oltre a questi, è possibile avere sul proprio smartphone o tablet Android anche i live wallpaper di OnePlus Nord (in basso trovate il link al download). Si tratta di quattro sfondi denominati Live Glacier, Live Sand, Live Snow e Live Stone, ognuno in versione 60/90 fps e con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Per impostarli sul vostro dispositivo Android basterà utilizzare un'app che consente di farlo (come nel caso di questa).

Prima di lasciarvi, ricordiamo che nel Play Store è presente Abstuct, un'applicazione contenente tantissime immagini dell'artista Hampus Olsonn (il quale collabora da anni con OnePlus per realizzare gli sfondi dei suoi flagship).

