OnePlus Nord: ecco il primo sample fotografico ufficiale

Si avvicina a grandi passi l'evento di presentazione ufficiale di OnePlus Nord, il nuovo pupillo della casa asiatica. Dopo tante lamentele sul suo essersi spostata verso una fascia più costosa, Nord riporterà in auge un segmento economico più accessibile. Non sarà sulla stessa linea del primo storico OnePlus One, dato che sarà comunque uno smartphone di fascia medio/alta. Nella giornata di ieri ne abbiamo potuto saggiare ufficialmente il design, con un look che evidenzia la quad camera posteriore. Adesso possiamo avere un primo esempio di quella che sarà la sua qualità fotografica con il primissimo sample fotografico.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Nord: i prototipi ufficiali avevano un design azzardato

OnePlus Nord: prima foto in collaborazione con Hannes Becker

Grazie alle informazioni finora trapelate, sappiamo che OnePlus Nord avrà un comparto fotografico formato da sensori da 48+8+2 MP f/1.75-?-2.4-2.4 più un sensore per il calcolo della profondità. Avremo anche un grandangolo ed un macro, oltre chiaramente al sensore primario. Il tutto sarà condito dal solito software ben affinato della OxygenOS, perlomeno in termini di interfaccia, oltre che dalla presenza di 3 nuovi filtri esclusivi.

Uno di questi è stato realizzato in collaborazione con Hannes Becker, noto fotografo tedesco. I suoi lavori (che potete vedere qui) hanno un sapore nord europeo, con tinte che virano principalmente sulle tonalità blu, grigie e marroni. Sulla base di questo gusto fotografico è stato realizzato il filtro per OnePlus Nord. Possiamo vederlo in azione nel sample fotografico qua sopra, dove è immortalato un lembo di mare.

Nonostante non sia un vero e proprio top di gamma, la volontà è quella di rendere OnePlus Nord uno smartphone degno di una qualità fotografica sopra la media. Non resta che vederlo in azione in ulteriore foto per capire quali siano le sue doti a 360°.

😍 Non prendere impegni per le ore 13.30 del 15 luglio, commenteremo il lancio diin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno Xiaomi Mi 10 al 50-% di sconto. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI