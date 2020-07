OnePlus Nord: i prototipi ufficiali avevano un design azzardato

Dietro alla progettazione di uno smartphone come OnePlus Nord ci sono varie fasi. A raccontarcelo è stato il co-fondatore Carl Pei nell'ultima intervista rilasciata a Marques Brownlee aka MKBHD. Nella chiacchierata hanno discusso su quali step un'azienda debba seguire per le scelte progettuali, nonché dei compromessi nella creazione di un dispositivo che debba avere un prezzo non troppo elevato. Nel caso di OnePlus Nord, così come tutti gli altri smartphone, ci sono stati dei prototipi che hanno fatto capire all'azienda quale scelta estetica seguire e quale abbandonare.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8/8 Pro: PixelWorks spiega la “magia” dietro ai display

OnePlus Nord mostrato, non soltanto in veste ufficiale ma anche nei prototipi

Il design di OnePlus Nord lo conoscevamo già da mesi, anche se in queste ultime settimane gli ultimi teaser e leak lo avevano dato leggermente per diverso. Nel video di MKBHD non ci sono più segreti, con Carl Pei che ce lo mostra in ambo le colorazioni. Ma la vera sorpresa è stato scoprire i prototipi di ancor prima che l'azienda avesse un'idea precisa su come dovesse apparire.

La prima versione presentava una tripla fotocamera disposta in una maniera sicuramente originale ma che siamo sicuri avrebbe fatto discutere la community. Il posizionamento ad angolo restituisce un look squadrato e che appartiene ad un'idea estetica più legata agli anni passati. Di questa idea ne esistono due versioni: una verde marino in vetro fumé ed una bianca con una bizzarra tripla finitura che riporta alla mente la serie Google Pixel.

Infine, di OnePlus Nord ce ne sono state altre due varianti, sempre con la stessa disposizione della tripla fotocamera ma con altre colorazioni. La scelta del look di un telefono solitamente avviene almeno 9 mesi prima del lancio: nel caso di OnePlus Nord, invece, è avvenuto soltanto 6 mesi prima con un cambio di design a metà strada. Questo ha comportato un ritardo nella finalizzazione del prodotto di circa un mese. Che ve ne pare? Preferite la versione finale o quella prototipale?

😍 Non prendere impegni per le ore 13.30 del 15 luglio, commenteremo il lancio diin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno Xiaomi Mi 10 al 50-% di sconto. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI