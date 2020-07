OnePlus Nord: c’è una nuova colorazione dietro l’angolo

OnePlus Nord ha da poco fatto il suo debutto in tutto il mondo (o quasi) e lo ha fatto con due colorazioni a disposizione: Blue Marble e Gray Onyx. Due tinte che, per quanto sia un prodotto destinato ai più giovani, si presentano abbastanza sobrie e con una varietà non eccessiva. Solitamente gli smartphone giovanili vengono commercializzati in più versioni cromatiche, ma OnePlus non è il produttore più prolifico in quanto a catena di produzione. Le aspettative più stravaganti non sono state ripagate, ma è anche vero che pare essere in preparazione una nuova colorazione.

Non si tratta unicamente di una voce di corridoio, bensì di un'informazione che fuoriesce direttamente dalla ultima OxygenOS 10.5.2, il primo aggiornamento giunto su OnePlus Nord. Analizzando le stringhe di codice presenti all'interno dell'app Engineering Mode è possibile scovare un particolare relativo ad una terza colorazione.

<string name = "str_sm7250_color0_title" > Gray Onyx </string> <string name = "str_sm7250_color1_title" > Blue Marble </string> <string name = "str_sm7250_color2_title" > Gray Ash </string>

Se le prime due colorazioni le conosciamo già, la terza è totalmente inedita. La variante Gray Ash non sappiamo ancora come potrebbe apparire, ma non ci aspettiamo grandi sorprese: probabilmente avrà una finitura simile a quella Gray Onyx. Da notare che la sua esistenza era già comparsa in un leak precedente, portato alla luce da Evan Blass.

