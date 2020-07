Il tempo che ci separa dall'uscita del OnePlus Nord è sempre più stretto. Il prossimo mid range del brand di Carl Pei e Pete Lau sta già facendo parlare di tramite le stesse notizie rilasciate dall'azienda ed il pre-order in early access, che ha già fatto segnare un primo, rapidissimo sold out. Nelle scorse ore però, sarebbe venuto fuori il presunto design, che riprende le linee dei primi leak ma che si differenzia da quello venuto fuori dal documentario.

OnePlus Nord: in un leak svelati design, data di uscita e prezzo, ma attenzione al fake

A mostrare il presunto design definitivo ci ha pensato un leak che mostra una sorta di poster promozionale dove si vede il presunto Nord in una livrea che ricorda molto quella dei primi render quando lo indicavano come OnePlus 8 Lite. Tutto questo però, cozza un po' con quanto mostrato nella recente prima parte del documentario dedicato proprio al medio gamma del brand, dove si vedeva uno smartphone inedito con linee molto diverse.

Ad alimentare la curiosità dei fan inoltre, ci pensano la presunta data di presentazione, di commercializzazione ed il prezzo di OnePlus Nord. Infatti, secondo l'immagine, il dispositivo dovrebbe essere lanciato il 10 luglio 2020, mentre andrebbe in vendita dal 25 dello stesso mese. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 21.999 rupie, circa 261€, un po' lontano dai 499$ vociferati finora. Proprio per questo, è possibile che si tratti di un fake ben strutturato, dato che ci sono troppi elementi che non coincidono con quanto dichiarato dall'azienda.

Non ci resta quindi che attendere che presto la stessa OnePlus ci indichi ulteriori informazioni ufficiali in merito ad uno degli smartphone più attesi degli ultimi mesi, se non il più atteso (attualmente).

