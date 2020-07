OnePlus Nord mostrato ufficialmente, fra design e colorazioni

Il tempo che ci separa dall'uscita del OnePlus Nord è sempre più stretto. Il prossimo mid range del brand di Carl Pei e Pete Lau sta già facendo parlare di tramite le stesse notizie rilasciate dall'azienda ed il pre-order in early access, che ha già fatto segnare un primo, rapidissimo sold out. Nelle scorse ore però, sarebbe venuto fuori il presunto design, che riprende le linee dei primi leak ma che si differenzia da quello venuto fuori dal documentario.

Aggiornamento 18/07: adesso sappiamo anche quali saranno le colorazioni. Ve ne parliamo a fine articolo.

Aggiornamento 14/07: finalmente abbiamo un'idea molto chiara di come sarà fatto OnePlus Nord. Trovate il video ufficiale a fine articolo.

Aggiornamento 3/07: un nuovo video ufficiale ci permette di dare uno sguardo fugace al dispositivo. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Nord: in un leak svelati design, data di uscita e prezzo, ma attenzione al fake

A mostrare il presunto design definitivo ci ha pensato un leak che mostra una sorta di poster promozionale dove si vede il presunto Nord in una livrea che ricorda molto quella dei primi render quando lo indicavano come OnePlus 8 Lite. Tutto questo però, cozza un po' con quanto mostrato nella recente prima parte del documentario dedicato proprio al medio gamma del brand, dove si vedeva uno smartphone inedito con linee molto diverse.

Ad alimentare la curiosità dei fan inoltre, ci pensano la presunta data di presentazione, di commercializzazione ed il prezzo di OnePlus Nord. Infatti, secondo l'immagine, il dispositivo dovrebbe essere lanciato il 10 luglio 2020, mentre andrebbe in vendita dal 25 dello stesso mese. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 21.999 rupie, circa 261€, un po' lontano dai 499$ vociferati finora. Proprio per questo, è possibile che si tratti di un fake ben strutturato, dato che ci sono troppi elementi che non coincidono con quanto dichiarato dall'azienda.

Non ci resta quindi che attendere che presto la stessa OnePlus ci indichi ulteriori informazioni ufficiali in merito ad uno degli smartphone più attesi degli ultimi mesi, se non il più atteso (attualmente).

Un nuovo video teaser ufficiale svela il design di OnePlus Nord | Aggiornamento 3/07

Nelle scorse ore il profilo Instagram dedicato al mid-range di OnePlus si è arricchito con un nuovo teaser video. Osservando bene la clip ed effettuando un paio di fermo immagine, ecco spuntare il design dello smartphone.

OnePlus Nord si mostra in tutto il suo splendore, con un display caratterizzato da una dual selfie camera e una fotocamera principale dal look arrotondato. Inoltre sembra quasi di aver a che fare con un modulo composto da quattro sensori, dettagli che fa emergere una nuova domanda: il device avrà una tripla o una quad camera?

Ovviamente esiste anche la possibilità che si tratti di immagini “fasulle”: in fondo negli ultimi giorni la compagnia cinese ha giocato molto sul fatto di essere riuscita a depistare i vari leaker. Sarà davvero questo il design ufficiale di OnePlus Nord? Al momento sembra di sì, ma vedremo se ci saranno altri colpi di scena.

Aggiornamento 14/07

Dopo tanto chiacchiericcio, fra teaser e rumors, finalmente possiamo avere uno sguardo più delineato del design adottato per OnePlus Nord. Il co-fondatore Carl Pei è stato ospite nell'ultimo video del buon Marques Brownlee aka MKBHD, nel quale si è parlato di scelte estetiche e non.

Dopo aver discusso su cosa implichi a livelli di costi avere caratteristiche quali certificazione IP, NFC e mini-jack, è stato mostrato il davanti e il dietro dello smartphone.

Nessuna sorpresa rispetto a quanto visto finora, ma perlomeno abbiamo delle prime immagini in alta risoluzione che ci confermano schermo flat con doppio foro, quad camera e i due colori della back cover.

Aggiornamento 18/07

Le due colorazioni di OnePlus Nord che ci sono state svelate nel video di MKBHD da parte di Carl Pei adesso hanno un nome. Come confermato sul forum ufficiale, si chiameranno Gray Onyx e Blue Marble. Per quest'ultima è stata effettuata una regolazione del blu di 60 volte prima di ottenere il risultato finale: per capirci, una regolazione del colore può portare via fino a 3 giorni di lavoro. La variante Blue Marble ha una finitura riflettente e liscia al tatto. Quella Gray Onyx, invece, ha una finitura metallica sotto al vetro della back cover.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu