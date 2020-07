OnePlus Nord fa una brutta fine fra le mani di JerryRigEverything

La realizzazione di uno smartphone non premium, come nel caso di OnePlus Nord, comporta sempre qualche tipo di compromesso. Il display potrebbe non essere il miglior pannello in circolazione, così come le fotocamere potrebbero non restituire un'esperienza da camera phone. Un aspetto più delicato è quello legato alla resistenza, argomento caro a tutti e in particolar modo a JerryRigEverything. Lo youtuber ha colto la palla al balzo per testare il grado di durabilità del nuovo capostipite OnePlus: vediamo di che pasta è fatto.

JerryRigEverything mette sotto torchio il nuovo OnePlus Nord

La prima cosa che viene fatta notare è che nella confezione di OnePlus Nord viene fornita una cover protettiva con sportellino. Questo dettaglio aiuta a proteggere la porta USB Type-C da polvere e liquidi indesiderati. A tal proposito, proprio JerryRigEverything e dBrand hanno collaborato con OnePlus per la realizzazione di un case tematizzato che mostra le “interiora” del telefono. Una partnership perlopiù simbolica, dato che Zach ha sottolineato come non abbia ricevuto compensi o commissioni sulle vendite.

La dotazione non è da meno a telefoni più costosi, comprendendo anche una pellicola protettiva per aiutare la longevità dello schermo. Al di sotto c'è un vetro Gorilla Glass 5 a protezione del display AMOLED da 6.44″ Full HD+ a 90 Hz, la cui resistenza ai graffi è la medesima dei top di gamma. Attorno ad esso c'è un bordo plastico che lo separa dal frame, aiutandolo a resistere meglio ad eventuali cadute assorbendo parte dell'impatto. Pur non essendo certificato IPXX, il carrellino delle SIM ha la stessa guarnizione che troviamo sui modelli che lo sono, pertanto dovrebbe offrire un certo grado di resistenza all'acqua.

Forse non tutti lo sanno, ma anche il frame è realizzato in plastica ed è questo uno degli aspetti costruttivi su cui OnePlus ha risparmiato. Al contrario, i tasti e l'Alert Slider sono in metallo, mentre la back cover è in vetro anch'esso Gorilla Glass 5. Ma è proprio il frame plastico a mostrare il fianco al famigerato bend test, con risultati molto negativi. Ma non vogliamo “spoilerarvi” troppo: vi lasciamo direttamente al video di JerryRigEverything.

