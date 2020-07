La dual selfie camera di OnePlus Nord ha alcune limitazioni

Uno degli elementi su cui OnePlus Nord spicca rispetto alla concorrenza occidentale è la dual selfie camera. Il doppio sensore frontale è esclusivo di Nord e non lo si trova nemmeno sui più costosi OnePlus 8 e 8 Pro. Un vantaggio non da poco, specialmente per tutti coloro che sono soliti scattare tanti auto-scatti per i social. Presto sarà disponibile ai suoi primi acquirenti, ma chi lo sta testando in anteprima ha segnalato alcune limitazioni che potrebbero farvi storcere il naso.

OnePlus Nord e dual selfie camera: c'è ancora del lavoro da fare

Ricordiamo l'hardware di OnePlus Nord, che sul davanti integra un doppio sensore con primario Sony IMX616 da 32 MP f/2.45 con pixel da 0,8 µm con Pixel Binning e stabilizzazione EIS. Il secondario è un grandangolare da 8 MP f/2.45 con campo visivo da 105°. Oltre alle foto, è possibile anche registrare video 4K a 60 fps.

Basta guardare sul sito ufficiale per trovare una dicitura che vuole specificare quale sia il corretto utilizzo della doppia fotocamera frontale di OnePlus Nord. Dato il suo particolare utilizzo, OnePlus ha creato un apposito algoritmo per i selfie in grado di attivarsi quando capisce che ci sono più persone nell'inquadratura. Per far sì che si attivi è necessario che ci siano almeno 3 persone, ma attenzione: nel caso si superino le 6, l'algoritmo non è in grado di funzionare correttamente.

“L'algoritmo per i selfie di gruppo di Nord si attiva automaticamente quando rileva un minimo di tre volti in uno scatto con condizioni di illuminazione adeguate. L'algoritmo non può essere abilitato se ci sono più di sei persone in uno scatto o in scene HDR. L'algoritmo di Nord funziona sia sulla fotocamera selfie principale che sull'ultra grandangolare posteriore.”

La limitazione dell'algoritmo non riguarda soltanto il numero delle persone coinvolte nella foto, ma anche nelle condizioni di luminosità. Al momento non è possibile sfruttarlo se si vuole scattare in modalità HDR, pertanto quando ci sono luci in forte contrasto. OnePlus sta già lavorando per migliorare il Nord: sono già stati rilasciati due aggiornamenti, di cui uno per la fotocamera, e un terzo è già in cantiere per il comparto connettività.

