Ci risiamo: anche OnePlus Nord ha problemi al display

Per quanto il suo debutto sia avvenuto pochi giorni fa, si parla già dei modelli futuri che caratterizzeranno la famiglia OnePlus Nord. Con l'avvento della serie 8, il produttore ha dimostrato di poter sfornare display di ottima futura che non hanno molto da invidiare alla concorrenza. Ciò nonostante, nei mesi addietro diverse testimonianze hanno evidenziato i problemi di display verde in cui l'azienda è incorsa, arrivando persino a rimborsare gli utenti colpiti. E purtroppo pare che la stessa problematica stia accadendo al nuovo arrivato, come dimostra questa foto.

OnePlus Nord e display verde: ritorna lo stesso problema di OnePlus 8

Quelli che vedete in foto sono OnePlus 8 Pro a sinistra e OnePlus Nord a destra. L'anomala variazione verdognola del display del secondo è molto evidente, ma soltanto quando si imposta la luminosità a livelli molto bassi. Questo fenomeno venne risolto con un aggiornamento software mediante l'introduzione della funzionalità di DC Dimming. Agendo sulla quantità di corrente continua che rifornisce lo schermo è possibile regolare la frequenza a cui si aggiorna e possibilmente eliminare questo fastidio.

Per correttezza, l'utente che ha scattato la foto l'ha disattivato sul suo OnePlus 8 Pro, dato che non è presente su OnePlus Nord, in modo da avere un confronto alla pari. A questo punto non resta che attendere un eventuale fix software che ci auguriamo possa eliminare il problema alla radice. C'è anche chi ipotizza che possa derivare da una fallacia lato hardware, dovuta ad una filiera produttiva meno pregiata della serie OnePlus 8, come dimostrerebbe lo sfortunato test di resistenza.

