Non vi piace OnePlus Nord? Ricreatelo con la Creative Thoughts Challenge

Ormai conosciamo piuttosto bene OnePlus Nord, il nuovo smartphone che punta a soddisfare tutti coloro che non vogliono sborsare troppi soldi. Essendo un prodotto non premium, l'estetica adottata non è certamente delle più originali, dovendo limare i costi quanto più possibile. Non è un caso, infatti, che Nord assomigli in maniera piuttosto spiccata a Reno 3 Pro della cugina OPPO, da cui sono state ereditate diverse tecnologie. Se ci seguite, probabilmente saprete già che non è la prima volta che accade qualcosa del genere: vi ricordate OnePlus 5 e OPPO R11?

Non si può dire, però, che OnePlus Nord sia un brutto telefono, per quanto in linea con gli standard estetici di molti degli smartphone del 2020. C'è chi potrebbe opinare, però, che si sarebbe potuto osare di più e chi, in maniera più ironica, commenta che il suo falegname con 30.000 lire lo faceva meglio. Scherzi a parte, pensate di poterlo fare? La Creative Thoughts Challenge è qui per voi.

Sulla base del render fornito ufficialmente da OnePlus, chi vuole potrà cimentarsi nell'impresa di miglioramento di OnePlus Nord. “Se foste il product manager di Nord, quali features aggiungereste al telefono? Come vorreste che apparisse?“. Le possibilità sono molteplici: potete scriverlo, disegnarlo o anche realizzare un video render per i più audaci.

L'unico criterio necessario è la propria creatività, oltre a proporre qualcosa di originale e non copiare i lavori altrui. Avete tempo fino al 31 luglio: dopodiché verranno scelti 5 vincitori, i quali riceveranno in omaggio una bottiglia OnePlus S'well. Fra questi, ne verrà scelto uno, il più meritevole, il quale vincerà un paio delle nuove cuffie OnePlus Buds. Una challenge similare alla Creative Toning Challenge, pensata per tutti gli amanti dell'editing foto.

