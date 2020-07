Il lancio di OnePlus Nord è ormai dietro l'angolo: domani 21 luglio si terrà il keynote ufficiale durante il quale verrà presentato il nuovo smartphone. Ma non solo: l'evento sarà l'occasione per il debutto delle OnePlus Buds, le prime cuffie true wireless del marchio asiatico. Insomma, si prospetta un happening di tutto rispetto e da non perdere, se siete curiosi di scoprire queste novità. Per questo vi vogliamo spiegare come seguire la presentazione comodamente da casa vostra.

OnePlus Nord: ecco come guardare l'evento di lancio in realtà aumentata

Il primo passo da seguire per seguire l'evento di presentazione di Nord è scaricare l'app ufficiale OnePlus Nord AR. Potete scaricarla sul vostro smartphone, sia che sia Android che iOS.

Una volta concessi i permessi per sfruttare l'esperienza in realtà aumentata, potrete creare il vostro avatar, scegliendo le fattezze del vostro clone digitale. A questo punto vi verrà chiesto di inquadrare una superficie piana, su cui apparirà un mockup virtuale con quello che sarà OnePlus Nord.

Per il momento vi apparirà esclusivamente un count-down con le ore mancanti: a partire dalle ore 16:00 italiane di domani 21 luglio avrà inizio l'evento. A quel punto vi verranno illustrate le istruzioni da seguire per seguire la presentazione in modalità AR. Onde evitare problemi, assicuratevi di essere ben coperti dalla connessione.

