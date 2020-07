Le indiscrezioni su OnePlus Nord si stanno moltiplicando con l'avvicinarsi del giorno della sua presentazione ufficiale. A gettare benzina sul fuoco ci sta pensando la stessa OnePlus, con una campagna marketing piuttosto aggressiva. Specialmente lato vendite, avendo addirittura avviato le prevendite ancor prima di averlo ufficializzato. Dopo averne scoperto fattezze e specifiche tecniche, adesso veniamo a conoscenza dei case ufficiali che verranno commercializzati al lancio.

Ecco quali saranno i case ufficiali con cui proteggere OnePlus Nord

A mostrarcene le immagini non è OnePlus, bensì evleaks aka Evan Blass. In queste sei render vediamo i case protettivi di OnePlus nord, a partire dalle tre varianti più tradizionali. Due sono in silicone ed una è in plastica TPU trasparente: quest'ultima rivela la nuova colorazione simil-ciano dello smartphone svelata in precedenza.

La parte più interessante la ritroviamo nei successivi tre case protettivi, realizzati in collaborazione con artisti noti sul web. Il primo, a tema filo spinato, è in partnership con l'artista svedese Finsta. La seconda è con Camilla Engstrom, altro artista della Svezia. L'ultima, dal sapore più tech, è quella la cui ispirazione è nota ai più fra i nostri lettori, ovvero JerryRigEverything. Lo youtuber, noto per i suoi test di resistenza e teardown, ha collaborato per realizzare un case che rende OnePlus Nord “trasparente”. Una procedura resa nota proprio da Zach, con video in cui sono stati resi tali smartphone come Redmi K20 Pro, OnePlus 6T ed altri ancora.

