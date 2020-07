OnePlus Nord: il primo aggiornamento migliora la fotocamera

Sono passate solo poche ora dal debutto della piccola rivoluzione del brand cinese. La compagnia di Pete Lau e Carl Pei ha lanciato il suo primo mid-range a distanza di anni, proponendo uno smartphone completo e dal design appagante. Dettaglio da non sottovalutare è il prezzo di vendita, che si fa ancora più interessante grazie allo sconto di Amazon. Ma le novità per OnePlus Nord non finiscono qui: non è ancora stato commercializzato ma ecco spuntare il primo aggiornamento del device!

OnePlus Nord si aggiorna al debutto: ecco che cosa cambia

Quindi, se state pensando di acquistare OnePlus Nord – o se vi ci siete già fiondati sopra – quando lo stringerete tra le mani vi troverete alle prese con un primo aggiornamento. Questo porta il software alla OxygenOS 10.5.1 e oltre alle classiche migliorie alla stabilità del sistema porta con sé varie novità. L'update migliora le prestazioni per le video chiamate e va a coinvolgere anche la fotocamera: l'effetto del sensore di profondità è stato ottimizzato, così come la qualità delle immagini; inoltre arrivano ottimizzazioni in termini di consumi durante le riprese in 4K a 60 fps, in aggiunta a miglioramenti generali dell'esperienza della fotocamera.

Il primo aggiornamento per OnePlus Nord è disponibile tramite OTA, con un peso di circa 103 MB; insomma, nulla di troppo pesante o complicato ma che denota il solito impegno della compagnia cinese per quanto riguarda il software a bordo dei suoi smartphone.

