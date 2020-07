OnePlus sbaglia di nuovo e mostra la mail di centinaia di clienti

In passato è successo più di una volta che OnePlus abbia sbagliato qualcosa nella gestione dei dati sensibili dei propri clienti. Poco più di un anno fa vennero messe a repentaglio le mail tramite Shot on OnePlus. Una cosa simile accadde mesi dopo, con una falla di sicurezza in grado di far acquisire ai malintenzionati dati come nome dell'utente, numero telefonico, mail ed indirizzo.

Siete clienti OnePlus? La vostra mail potrebbe essere stata mostrata illegittimamente

La vicenda di questi giorni non è così grave, ma sottolinea come OnePlus abbia qualche evidente problema nella gestione della banca dati dei propri clienti. Ad essi ha inviato una mail di massa, in cui veniva citato un nuovo studio svolto, ma qualcosa è andato storto nell'invio. Chi si è occupato di inviarla non ha provveduto a rendere anonime le mail dei destinatari, rendendo possibile a chiunque di essi di vedere quelle altrui.

Fortunatamente sembrerebbe che ciò riguardi “soltanto” qualche centinaio di mail, almeno secondo la segnalazione presa in esame. A riceverla sarebbero stati gli utenti che si sono iscritte al sondaggio rilasciato con l'ultimo aggiornamento in Europa alla OxygenOS 10.5.11 per OnePlus 8 Pro. Per quanto non si tratti di dati particolarmente sensibili, è indubbio che gli utenti colpiti non possano che essere adirati di una gestione così poco attenta. Anche perché si rischia che passi il messaggio che OnePlus sia una società poco sicura sotto questo fronte.

