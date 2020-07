OnePlus Launcher 4.6.4 si aggiorna, ancora più personalizzabile

È tempo di aggiornarsi per OnePlus Launcher, adesso arrivato alla sua ultima versione 4.6.4. Si tratta del nuovo aggiornamento rilasciato dal team OxygenOS, con cui rimpolpare l'interfaccia proprietaria che arricchisce gli smartphone dell'azienda. Fra tutti i launcher alternativi presenti sul mercato, quello di OnePlus è senz'altro fra i più apprezzati. Non soltanto per la sua reattività, ma anche per avere un occhio per la personalizzazione grafica e funzionale.

LEGGI ANCHE:

Paranoid Android porta Android 10 su Xiaomi, OnePlus e non solo

OnePlus Launcher 4.6.4: la nuova versione ha più opzioni di customizzazione

Ed è proprio l'aspetto legato alla personalizzazione che è stato ulteriormente considerato con OnePlus Launcher 4.6.4. Negli screenshots potete vedere come si presentava prima e come si presenta adesso la schermata relativa alla customizzazione della home. In precedenza l'utente poteva scegliere features quali numero delle colonne e dimensione delle icone. Con l'ultimo aggiornamento, invece, sono state aggiunte nuove opzioni per la griglia, ovvero 3 x 5, 3 x 6, 4 x 5, 5 x 5 e 5 x 6. Inoltre, viene aggiunta la possibilità di nascondere il nome delle app, per un look più minimal.

Se siete in possesso di uno dei vari smartphone OnePlus, vi ricordiamo che potete aggiornare il launcher direttamente dal Google Play Store.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu