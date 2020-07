OnePlus Launcher v4.5.6 vi permette di scegliere tra Shelf e Google Discover

Il nuovo OnePlus Launcher v4.5.6 ha aggiunto un'interessante funzionalità, non ancora attiva per tutti gli utenti, che consente di scegliere tra OnePlus Shelf e Google Discover come contenuto raggiungibile nella home tramite swipe.

Il toggle nelle impostazioni non è ancora disponibile per tutti gli utenti e, per ora, è stato identificato solo sulla serie OnePlus 8 ma presto potrebbe arrivare anche sui dispositivi precedenti dell'azienda.

Con OnePlus Launcher v4.5.6 basta Shelf e Discover sono alternabili

OnePlus, dunque, starebbe testato questa implementazione con un numero ristretto di utenti per poi preparne il debutto per tutti i possessori di smartphone OnePlus compatibili.

OnePlus Shelf è comunque l'opzione attiva di default che consente di accedere alle note, ai contatti preferiti, alle app più utilizzati e ad altri mini widgets sempre molto utili. Google Discover, invece, è il feed di notizie personalizzato di Google con cui accedere ai propri interessati con un semplice swipe.

