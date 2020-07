OnePlus Launcher 4.5.6 si aggiorna: Google Feed al posto di Shelf

Con la versione OnePlus Launcher 4.5.6 viene aggiunta un'interessante funzionalità che consente di scegliere tra OnePlus Shelf e Google Discover come contenuto raggiungibile nella home tramite swipe. Il toggle nelle impostazioni non è ancora disponibile per tutti gli utenti e, per ora, è stato identificato solo sulla serie OnePlus 8 ma presto potrebbe arrivare anche sui dispositivi precedenti dell'azienda.

Aggiornamento 22/07: continua il roll-out della nuova features tramite il Play Store. Ve ne parliamo a fine articolo.

Con OnePlus Launcher 4.5.6 Shelf e Discover sono intercambiabili

OnePlus, dunque, starebbe testato questa implementazione con un numero ristretto di utenti per poi preparane il debutto per tutti i possessori di smartphone OnePlus compatibili. OnePlus Shelf è comunque l'opzione attiva di default che consente di accedere alle note, ai contatti preferiti, alle app più utilizzati e ad altri mini widgets sempre molto utili. Google Discover, invece, è il feed di notizie personalizzato di Google con cui accedere ai propri interessati con un semplice swipe.

Shelf non è più obbligatorio per altri utenti | Aggiornamento 22/07

Ci vorrà ancora tempo prima che la nuova funzionalità sia disponibile per tutti. Nel frattempo, OnePlus Launcher 4.5.6 è ufficialmente in fase di rilascio per gli utenti che fanno parte del beta testing tramite Google Play Store. Per il momento OnePlus ha deciso di non rendere disponibile il Discover Feed di Google a tutti gli utenti nel mondo. Non appena ci saranno novità in merito non tarderemo a comunicarvele. Nell'attesa che ciò avvenga, OnePlus Launcher 4.6.4 è in fase di roll-out per tutti, aggiungendo nuove possibilità di personalizzazione.

