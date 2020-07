“OnePlus ormai costa troppo!”. Non tutti la pensano così, almeno in India

Dando un'occhiata alla crescita di OnePlus in questi anni, notiamo un miglioramento sostanziale dei prodotti e, parallelamente, un aumento dei prezzi. Diversi utenti, infatti, si sono lamentati più di una volta del cambio di politica di questo brand, che ormai nella fascia alta propone diversi dispositivi con costi elevati. Motivo per cui, dunque, nell'ultimo periodo è stato lanciato OnePlus Nord, un device medio di gamma dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Non tutti i Paesi, però, hanno preso le distanze da questa azienda. Osservando l'India, ad esempio, la fascia alta è ancora dominata dal brand cinese, anche in questo difficile anno.

OnePlus 8 ha conquistato l'India

Se osserviamo i dati pubblicati di recente da Counterpoint, l'India resta la roccaforte di OnePlus. Nel Q2 del 2020, infatti, il brand si è piazzato al primo posto nella fascia premium dei device usciti nel corso di quest'anno. Tutto questo interesse è stato scaturito principalmente dalla serie OnePlus 8 che, di fatto, ha trainato tale settore. Attualmente, dunque, l'azienda possiede in questo Paese il 29,3% di tutto il mercato di fascia premium in ambito smartphone. OnePlus 8 Pro, poi, è diventato uno dei tre dispositivi più venduti all'interno di questa stessa categoria.

OnePlus 8T compare nei benchmark di GeekBench

Questi numeri fanno riflettere, soprattutto in un momento come quello attuale. Qualche ora fa, infatti, ci è giunta anche notizia della richiesta da parte del brand, a tutti i rivenditori in India, di evitare di vendere momentaneamente i prodotti online a causa dell'elevata domanda. Non è facile al momento, quindi, rifornire tutti i propri clienti desiderosi di avere tra le mani OnePlus 8 o, ancora meglio, OnePlus Nord.

