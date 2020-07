Nei giorni scorsi Pete Lau – CEO di OnePlus – ha anticipato una delle nuove funzionalità in arrivo con la prossima OxygenOS 11. Si è trattato di un indizio “velato”, ma è abbastanza chiaro che la nuova versione dell'interfaccia proprietaria della compagnia cinese introdurrà finalmente il supporto all'Always-on Display di default, eliminando la necessità di soluzioni di terze parti. E ora il dirigente si è lasciato andare ad un lungo post su Weibo, in cui lascia presagire grandi cambiamenti in arrivo.

Pete Lau parla della futura HydrogenOS 11 e di quello che potrebbero aspettarsi gli appassionati di OnePlus

Nel caso in questione, Pete Lau si sfoga su Weibo e di conseguenza fa riferimento alla HydrogenOS 11, in arrivo in patria. Si tratta della versione originale dell'interfaccia proprietaria di OnePlus, che si presenta in versione internazionale sotto il nome che tutti conosciamo. Così come noi occidentali aspettiamo il debutto della OxygenOS 11, in Cina si aspetta il rilascio della HydrogenOS 11. Tornando al post di Pete Lau – lo trovate in basso – si tratta di un lungo messaggio agli appassionati del brand, in cui ripercorre gli alti e i bassi dal punto di vista software.

La conclusione del post è un annuncio che lascia presagire grandi cose: HydrogenOS 11 sta arrivando e avrà alcune “nuove modifiche” e “nuove funzionalità” che tutti hanno sempre desiderato. Il CEO di OnePlus si augura che la nuova interfaccia possa essere un “punto di partenza” per tutti. Purtroppo il dirigente non ha specificato le novità in arrivo; sappiamo già dell'Always-on Display ma comunque siamo fiduciosi che questo non sia l'unico grande cambiamento. Secondo voi quali saranno le feature introdotte con la nuova UI? Aspettate qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti!

