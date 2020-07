OnePlus Gallery: non è più possibile editare video in slow motion, ma arriverà presto un fix

OnePlus Gallery è l'applicazione proprietaria per la galleria multimediale presente su tutti i dispositivi a partire da OnePlus 2. Essa permette molte funzioni molto interessanti, tra cui quella di poter editare i video slow motion. Purtroppo però, nell'ultimo aggiornamento ricevuto, questa funzione è scomparsa, destando un po' di pareri contrariati tra gli utenti.

OnePlus Gallery: rimosso l'editing di video slow motion, ma tornerà presto

L'ultimo aggiornamento ottenuto da OnePlus Gallery ha purtroppo rimosso una funzione che gli utenti hanno apprezzato fin dalla sua introduzione, cioè l'editing di video in slow motion. Questo ha generato qualche malumore, ma la soluzione potrebbe arrivare a breve, come afferma la stessa azienda.

Infatti, rispondendo ufficialmente su Play Store ad un utente che se ne era lamentato proprio sotto la pagina dell'app, OnePlus ha affermato che la funzione video editing di Gallery è stata rimossa solo per poterla migliorare. Quindi non è un bug, ma un processo di miglioramento che segnerà il ritorno della feature. Ovviamente, avremmo voluto che il brand avesse lasciato comunque la possibilità di usarla, ma non è poi la fine del mondo.

Nel caso non vogliate attendere però, potete rifarvi ad un downgrade tramite APK, che vi forniamo qui sotto.

OnePlus Gallery 3.11.2 | Download

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu