OnePlus Gallery 3.12.33 si aggiorna e aggiunge l’opzione Google Cast

Continuano ad arrivare aggiornamenti per OnePlus Gallery, l'app proprietaria con cui consultare foto e video archiviati nella memoria dello smartphone. Siamo giunti all'ultima versione 3.12.33, ovvero quella non ancora pubblica, bensì estrapolata dall'ultima Android 11 Beta 2 rilasciata per OnePlus 8 e 8 Pro. E la principale novità che salta fuori dalla nuova release è l'aggiunta dell'opzione Google Cast.

Google Cast fa la sua comparsa nella versione 3.12.33 di OnePlus Gallery

Per chi non lo sapesse, Google Cast è la funzionalità che permette ai dispositivi compatibili di sfruttare la connettività Wi-Fi per la trasmissione di contenuti. Nel caso della OnePlus Gallery 3.12.33, viene aggiunta la possibilità di visualizzare foto sulla propria smart TV. Non accade lo stesso con i video ma, trattandosi di una beta, potrebbe subire ulteriori modifiche con i prossimi aggiornamenti.

Un'aggiunta che riprende quanto accaduto con la versione 3.11.2 della OnePlus Gallery, nella quale abbiamo assistito all'aggiunta del supporto Google Lens. Come anticipato, l'aggiornamento 3.12.33 è per il momento vincolato alla beta di Android 11, ma potete comunque provare ad installarlo sul vostro smartphone. Ovviamente non vi garantiamo che possa funzionare correttamente con il vostro OnePlus: nel caso, fateci sentire le vostre segnalazioni qua sotto nei commenti.

Scarica OnePlus Gallery 3.12.33 da APKMirror

