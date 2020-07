OnePlus rilascia 3 nuovi sfondi Fnatic Mode | Download

Da tempo OnePlus è entrata a far parte del team di partner di Fnatic, organizzazione con base a Londra di cui fanno parte numerose squadre di e-sport. L'azienda di Carl Pei e Pete Lau conosce bene l'importanza del gaming su smartphone di questi tempi. Per questo ha inserito nei propri prodotti una cosiddetta modalità Fnatic, a partire dallo scorso OnePlus 7 Pro in poi. Attivandola si dà un boost alle prestazioni in-game, concentrando performance e connettività verso lo scopo principale.

OnePlus e modalità Fnatic: ecco tre nuovi sfondi per i vostri smartphone

Pochi giorni fa sono state rilasciate le nuove Open Beta 16/6 per le serie OnePlus 7 e 7T, al cui interno è celata un'ulteriore novità non menzionata ufficialmente.

Analizzando gli asset dell'app Wallpaper Resources sono stati trovati 3 nuovi sfondi relativi proprio alla succitata Fnatic Mode. Probabilmente si tratta di nuovi wallpaper che si aggiungono a quelli precedentemente scaricabili tramite questo easter egg. Ciò potrebbe essere il motivo per cui non vengono menzionati nel changelog. Queste che vedete qua sopra sono immagini compresse, pertanto se volete scaricarli a dimensione originale Full HD+ (2400 x 1080 pixel) potete farlo cliccando su questo link.

Scarica gli sfondi Fnatic Mode

