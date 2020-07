OnePlus lancia la Creative Toning Challenge: tira fuori il fotografo in te!

OnePlus è solita lanciare contest per tenere attiva la propria community. Basti pensare la Marketing Challenge per diventare tirocinante o al Creative Wallpaper Contest per la creazione di nuovi sfondi. Nel mentre è in corso l'ultima edizione dello Shot on OnePlus di luglio parte la Creative Toning Challenge, sempre a tema fotografico. Questa volta, però, ad essere premiate non saranno le abilità di scatto, bensì di editing delle foto.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Nord: svelati i case ufficiali, c’è anche quello di JerryRigEverything!

La Creative Toning Challenge di OnePlus mette alla prova le vostre abilità artistiche

Anziché realizzare le proprie foto, OnePlus dà a disposizione dell'utenza 6 foto nelle più disparate situazioni. Si spazia da un villaggio tradizionale cinese al Ponte di Londra, passando per una foto in notturna di Shenzhen e della Tokyo Tower. Potete scaricarle direttamente in formato non compresso da Google Drive:

Scarica le foto della Creative Toning Challenge

A questo punto il vostro compito sarà quello di rielaborarle graficamente. Come? Sta a voi trovare il modo per alterarle nella maniera che più vi aggrada. Potete usare qualsiasi programma di editing grafico, che sia Photoshop, Lightroom o Snapseed, così come lo stesso software implementato nella Galleria di OnePlus.

Ecco qualche esempio, con uno stile manga per la prima foto…

Oppure un filtro nero ed oro per la Tokyo Tower…

Le possibilità sono infinite e sono legate esclusivamente al vostro estro artistico. Vi basterà scegliere una fra le 5 foto a disposizione, editarla e poi inserirla nel thread dedicato. Verranno selezionati 5 vincitori il 23 luglio, data di scadenza, i quali vinceranno una borraccia OnePlus a testa. Delle 5 foto scelte ne verrà premiata 1 dalla community, il cui realizzatore vincerà un paio delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 16 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno sconto di 100€ su tutto lo store. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI