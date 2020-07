OnePlus: come controllare la salute della batteria dello smartphone

Gli smartphone si stanno progressivamente trasformando in veri e proprie macchine da lavoro, da portare comodamente nelle proprie tasche. Display futuristici, fotocamere all'avanguardia e prestazioni degne di un PC di fascia medio/alta. Senza parlare delle ricariche, con produttori in grado di farceli caricare in pochi minuti. Al contempo, la batteria rimane un tasto dolente per tutti e sono pochi i modelli di fascia alta in grado di offrire due giorni pieni di autonomia. Questo vale anche per OnePlus, specialmente da quando ha fatto suo il concetto di refresh rate elevato, il quale fa calare più o meno drasticamente l'autonomia. E considerato che da anni non è più possibile avere rapido accesso alla batteria e sostituirla, la sua longevità diventa un punto quasi cruciale.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Creative Wallpaper Contest: ecco i vincitori | Download

Ecco come verificare lo stato della batteria del vostro smartphone OnePlus

Se prima il processo di sostituzione era piuttosto semplice, adesso non lo è più e, a meno di non essere esperti del settore, è necessario passare per un centro assistenza (pagando). Ma come si fa a capire quando la batteria ha raggiunto un livello di degradazione biologica tale da suggerircene la sostituzione?

Per questo l'azienda ha ben pensato di creare un'app apposita, OnePlus Diagnostic, con la quale potere avere un prospetto sulla salute del dispositivo. Non tutti la conoscono, ma è compatibile sia con OxygenOS che HydrogenOS ed è pre-installata all'interno del software originale (con nome del pacchetto com.oneplus.healthcheck). Dopo avervi spiegato come migliorare la batteria degli smartphone OnePlus, vediamo insieme come verificarne lo stato.

Il primo passo è scaricare l'app OnePlus Diagnostic: potete scaricare il file APK direttamente da APKMirror e poi installarlo sul vostro terminale.

Scarica l'apk di OnePlus Diagnostic

Accedendovi vedrete la schermata qua sopra, con un rapido prospetto sulle specifiche del telefono. Sotto all'amperaggio della batteria dovete cliccare sulla scritta “View Battery Status” ed accedere così alla schermata specifica. Qua avrete tutta una serie di voci: quella che ci interessa è l'ultima, “Battery State“, la quale vi indicherà la percentuale di “vita” rimanente della batteria del telefono.

L'unico fastidio è che pare non funzionare correttamente con gli ultimi OnePlus 8 e 8 Pro. In tal caso, potrebbe restituirvi la dicitura “no data“, a causa della mancanza di default dei permessi richiesti. L'unico apparente modo per bypassare questa falla è agire ottenendo i permessi di root e, tramite un'app terminale (ce ne sono diverse, questa è un esempio), inserire questo comando:

cat / sys / class / power_supply / bms / battery_health

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per