OnePlus Buds ufficiali: arrivano le prime cuffie TWS del brand

L'evento di presentazione del nuovo medio di gamma del brand cinese – il primo dopo anni di silenzio per quanto riguarda il segmento non premium – ha aperto le porte anche alle OnePlus Buds, le prime cuffie TWS dell'azienda di Pete Lau e Carl Pei.

OnePlus Buds ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle cuffie TWS del brand

Design e caratteristiche

Come avviene sempre più spesso da parte dei produttori cinesi, la principale fonte d'ispirazione quando si parla di auricolari true wireless è senza dubbio la soluzione di Apple, le celebri AirPods. Le OnePlus Buds non fanno eccezione e mettono da parte il design in-ear delle cuffie del brand in favore di uno stile semi in-ear, che permette di alloggiarle comodamente all'interno del padiglione. Le cuffie arrivano in coppia con una custodia di ricarica tondeggiante, con un LED di stato presente nella parte frontale. Basterà aprire il case per dare il via al pairing automatico con lo smartphone, con tanto di notifica pop-up sul display dello stesso.

La capsula delle OnePlus Buds ricorda il look delle Bullets 2 e non mancano all'appello i controlli touch. Il peso di ogni auricolare è di 4.6 grammi, che salgono a 36 grammi insieme alla custodia: le nuove cuffie, quindi, sono leggere sia da indossare che da portare in giro, magari in tasca. Per gli amanti del mobile gaming non mancherà la modalità a bassa latenza, utile quando si gioca con il proprio smartphone per avere la miglior sincronia possibile tra audio e video. Altra chicca è la tecnologia ANC (la cancellazione attiva del rumore) che consentirà di poter ascoltare la musica ed avere conversazioni telefoniche senza l'ingombro dei rumori di fondo, con un notevole beneficio in termini di qualità dell'audio.

Autonomia e Warp Charge

La compagnia cinese si è concentrata parecchio sul lato autonomia, annunciando fino a 7 ore di riproduzione continua, che salgono a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Ennesima novità da non sottovalutare è la presenza della tecnologia Warp Charge da 5V 1.5A: basteranno 10 minuti di ricarica del case per ottenere 10 ore di ascolto.

OnePlus Buds ufficiali in Europa – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle cuffie TWS OnePlus Buds è di 89€, una cifra allettante, che non potrà non ingolosire gli appassionati. Disponibili in tre colorazioni – Nero, Bianco e Celeste – i nuovi auricolari saranno in vendita a partire dal 21 luglio, tramite lo shop ufficiale del brand.

