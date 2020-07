OnePlus Buds sotto i 100$: colori e render ufficiosi

Manca ormai pochissimo al lancio di OnePlus Nord, al fianco del quale ci saranno anche le nuove OnePlus Buds. Oltre al tanto atteso smartphone, le prime cuffie true wireless dell'azienda faranno il loro debutto al grande pubblico. Domani si terrà il keynote virtuale e, in vista dell'evento, in rete sono comparse ulteriori immagini delle cuffie. I render ufficiosi ci danno un prospetto ancor più completo delle Buds, facendocele vedere da un po' tutti i lati. Non solo: OnePlus ha rilasciato un video teaser con il quale potrebbe aver comunicato il target di prezzo.

Le immagini comparse in rete mostrano tutte le colorazioni con cui saranno proposte le OnePlus Buds. Saranno tre e, nell'attesa di sapere i nomi commerciali adottati, appaiono essere Bianco, Nero e Celeste. C'è stata una certa cura nella realizzazione di quest'ultima, dato che potete vedere come all'interno della dock sia presente una finitura verde acido per creare contrasto a livello cromatico.

Nuove informazioni sulle OnePlus Buds, fra teaser ed immagini leaked

L'altro aspetto che viene evidenziato dai render è la forma che OnePlus ha scelto per le sue prime cuffie TWS. Se vi aspettavate degli auricolari in-ear, beh, preparatevi a rimanere delusi, perché così non sarà. Rispetto alle OnePlus Bullets 2 vediamo mantenuta la forma della parte posteriore, ma l'auricolare in sé è similare a quello delle AirPods, appoggiandosi all'interno del padiglione. Vediamo anche il case di trasporto, dalla forma totalmente tondeggiante. Su un lato spicca il LED di stato, dall'altro il pulsante per il pairing e la scritta “Designed by OnePlus“.

Le informazioni leaked non si fermano all'aspetto ma riguardano anche la sostanza, grazie alle immagini estrapolate dall'ultima OxygenOS 10.5.10 per OnePlus 8. A livello software ci sarà la funzione “Trova il mio dispositivo“, così come dei settaggi relativi all'equalizzazione dell'audio erogato ed una menzione al supporto Dolby Atmos. Vediamo anche delle immagini relative alla procedura di setup iniziale: aprendo il case si avvierà il pairing istantaneo con lo smartphone compatibile (probabilmente solo gli OnePlus) e non mancheranno i controlli touch.

Infine, parliamo di prezzo. Il teaser video delle OnePlus Buds non lo menziona esplicitamente, ma lo slogan recita così: “soaring highs, huge drop“. La traduzione indica il voler puntare in alto ma rimanendo bassi, fondamentalmente facendoci capire che le cuffie saranno di fascia alta ma con un prezzo più basso del previsto. Le previsioni in rete indicano come il costo di listino potrebbe attestarsi sui 99.99$, se non addirittura meno. Anche perché la stessa OnePlus parla di un prezzo di XX.XX$, quindi sicuramente non supererà i 100$.

