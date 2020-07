OnePlus Buds: le nuove cuffie TWS sono in vendita su Amazon

Insieme al nuovissimo OnePlus Nord – lanciato di recente e già in sconto su Amazon – la compagnia cinese ha presentato anche le sue prime cuffie true wireless. Un evento non da poco per il brand, che ogni giorno diventa sempre più completo, sia dal profilo software che per quanto riguarda il suo “ecosistema”. Se avete messo gli occhi sulle cuffie TWS OnePlus Buds e siete curiosi di provarle, allora tenetevi pronti perché finalmente debuttano anche su Amazon (per ora solo Germania, ma con spedizioni in Italia).

Le cuffie TWS OnePlus Buds debuttano anche su Amazon

Le nuove cuffie TWS OnePlus Buds sono disponibili all'acquisto su Amazon Germania, con tanto di spedizione Prime, a 89€ (le trovate qui). Per il momento sono disponibili nella sola colorazione White e trattandosi di un prodotto proveniente dalla Germania bisognerà aggiungere 6€ di spese di spedizione. Comunque se vi siete persi il preorder sul sito ufficiale e non volete attendere per effettuare l'acquisto, questa si rivela una valida alternativa.

Non appena saranno disponibili anche su Amazon Italia provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli e il link all'acquisto. Per quanto riguarda il rapporto delle cuffie con gli smartphone del brand, di recente OnePlus ha aggiornato i modelli 8 e 8 Pro (insieme al Nord) con il supporto per le nuove TWS; di conseguenza è altamente probabile che nei prossimi giorni arriveranno anche altri update, dedicati ai vari flagship targati OnePlus.

