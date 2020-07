OnePlus Buds godranno di cancellazione attiva del rumore

Parallelamente al tanto atteso OnePlus Nord, lo stesso giorno sarà lanciato un altro prodotto rilevante: le OnePlus Buds. Per la prima volta nella storia del marchio di Carl Pei e Pete Lau ci saranno delle cuffie true wireless. L'azienda ha sempre dimostrato di non voler anticipare i tempi, tenendo un ritmo più “rilassato” rispetto alle numerose aziende cinesi che sono solite abbracciare immediatamente le ultime tecnologie. Adesso che le cuffie TWS sono in circolazione da svariati mesi, è arrivato il turno per OnePlus di entrare a far parte di questo club.

La cancellazione attiva del rumore non sarà esclusa dalle OnePlus Buds

Even if you're in a noisy environment, your voice will be picked up clearly. #OnePlusBuds: No need to shhh… pic.twitter.com/oT4q2clCS7 — OnePlus (@oneplus) July 17, 2020

Seguendo un po' la filosofia di Apple, OnePlus è solita arrivare tardi sulle ultime tecnologie rispetto alla concorrenza, ma cercando di fare al meglio possibile. Non sorprende, quindi, che le nuove OnePlus Buds saranno dotate di cancellazione attiva del rumore. Si tratta di una delle features più pregiate per questa tipologia di cuffie, andando a totale beneficio della qualità delle chiamate. Anche trovandosi in un contesto ambientale rumoroso, le cuffie OnePlus permetteranno ai microfoni di restituire un parlato quanto più pulito possibile. Chiaramente questo si rifletterà sul prezzo, non dei più contenuti ma probabilmente fra i più bassi considerate le sue caratteristiche tecniche.

