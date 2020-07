OnePlus 8T alzerà l’asticella con una nuova fotocamera da 64 MP

Nei giorni scorsi abbiamo assistito al lancio di OnePlus Nord e delle cuffie Buds ed ora è tempo di concentrarsi sul futuro del brand. Il prossimo top di gamma è in dirittura d'arrivo nel corso della seconda metà dell'anno ed ecco finalmente spuntare i primi dettagli in merito al comparto fotografico. E, udite udite, OnePlus 8T potrebbe essere il primo modello della compagnia cinese ad avere dalla sua un sensore da 64 MP.

OnePlus 8T potrebbe avere un sensore da 64 MP: la “conferma” arriva da OnePlus Camera 5.4.23

Secondo quanto emerso dal teardown di OnePlus Camera versione 5.4.23 – si tratta dell'app fotocamera presente a bordo degli smartphone del brand – il software si starebbe preparando al supporto per foto da 64 MP. Gli attuali modelli top e il recente Nord presentano un sensore principale da 48 MP, quindi fare due più due non è poi così difficile. Che si tratti di un riferimento al modulo fotografico a bordo del futuro OnePlus 8T?

<string name = "full_size_picutre_disabled_burst_shot_64mp" > Burst is disabled while using 64MP </string> <string name = "full_size_picutre_disabled_hint_64mp" > 16MP offers better dynamic range (Recommend) </string> <string name = "full_size_picutre_enabled_hint_64mp" > 64MP offers higher resolution and captures details in well lit scenes </string> <string name = "action_item_picture_format_jpg_64MP" > JPG 64MP </string> <string name = "content_description_64mp" > 64MP </string>

Le stringhe di codice fanno riferimento anche alla funzionalità Pixel Binning, che permettono di scattare a 16 MP (per una migliora gamma dinamica) sfruttando appunto il sensore da 64 MP.

Finora le uniche indiscrezioni riguardo il prossimo modello dell'azienda riguardano il possibile periodo di uscita (settembre) e la presenza del supporto alla ricarica da 65W. Non sappiamo se OnePlus 8T sarà accompagnato da un modello Pro, ma ovviamente siamo certi che non mancheranno leak e novità nel corso delle prossime settimane.

