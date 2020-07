OnePlus 8 e 8 Pro: la nuova OxygenOS porta il supporto alle cuffie OnePlus Buds

Tra poche ore la compagnia cinese presenterà il suo nuovo mid-range, il primo a distanza di anni, e insieme a questo terminale faranno capolino anche le prime cuffie TWS del brand, le OnePlus Buds, in arrivo ad un prezzo particolarmente goloso. Nel frattempo gli attuali modelli top OnePlus 8 e 8 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento della OxygenOS, che introduce varie novità ed il supporto alle cuffie in dirittura d'arrivo.

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.5.9/10.5.11 con il supporto alle OnePlus Buds

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9 e 10.5.11, rispettivamente dedicati a OnePlus 8 e 8 Pro portano tutta una serie di migliorie, anche in termini di sicurezza. L'update introduce le patch Android di luglio 2020, insieme al pacchetto GMS aggiornato a maggio 2020. Inoltre anche la stabilità del sistema è stata migliorata, anche grazie alla risoluzione di alcuni bug (tra cui l'errore con ARCore e il problema con la base di ricarica wireless). Le migliorie investono anche la parte da gaming, con nuove ottimizzazioni per il touch. Di seguito trovate il changelog completo, su cui svetta il supporto alle nuove cuffie OnePlus Buds.

System Newly adapted OnePlus Buds, easier to take advantage of wireless connection Provided a variety of clock styles for you. You can customize on your own. (Go to Settings > Customization > Clock style) Optimized the touch experience in game mode to enhance the user experience Fixed the issue that the wireless charger base re-started automatically Fixed the ARCore failure Updated Android Security Patch to 2020.07 Updated GMS package to 2020.05 Improved system stability

Network Improved the performance and stability of Wi-Fi transfers Improved connection stability of mobile network to improve user experience

Shelf Newly added Red Cable Club membership card



Il nuovo firmware dedicato a OnerPlus 8 e 8 Pro è attualmente in fase di rilascio in India e Europa; in basso trovate i link al download dei file, per chi preferisce procedere con il flash manuale. Nel frattempo, se siete indecisi sull'acquisto del nuovo top di gamma, qui trovate la nostra recensione.

OP8 – OxygenOS 10.5.9 EU – Download (OTA / Full)

OP8 Pro – OxygenOS 10.5.11 EU – Download (OTA / Full)

