OnePlus 8 Pro si aggiorna: il Color Filter non funziona più a “raggi X”

Vi ricorderete la faccenda che ha messo sotto una brutta luce OnePlus 8 Pro, per via di un sensore fotografico ritenuto troppo controverso. Il famigerato Color Filter ha fatto parlare di sé, essendo in grado di captare i colori e la luce in un modo mai visto prima su smartphone. I sample fotografici circolati in rete hanno dimostrato come il telefono fosse in grado di vedere attraverso gli oggetti e persino sotto ai vestiti. L'azienda si è trovata costretta a correre ai ripari, disabilitando il sensore Fotocromo e rilasciando un aggiornamento correttivo.

Il sensore Fotocromo di OnePlus 8 Pro è stato rivisto per evitare problemi

Purtroppo, come prevedibile, i ritocchi applicati dal team OxygenOS hanno fatto sì che OnePlus 8 Pro non abbia più il tocco “magico” di prima. Come mostrano le segnalazioni di chi ha ricevuto l'aggiornamento, le foto che si scattano adesso con il filtro Fotocromo non restituiscono più lo stesso vibe di prima.

Nel foto confronto pubblicato da Ben Geskin possiamo vedere come le plastiche nere non si mostrino più in modo trasparente, non rivelando quello che si cela al suo interno. Anche il resto degli oggetti non appare più modificato: lo possiamo notare con le piante dietro, non più sbiadite ma praticamente invariate.

Looks like it's completely disabled. But as soon as you point the camera outside, it works. pic.twitter.com/GbWB8wzerx — Ben Geskin (@BenGeskin) July 16, 2020

Come fa notare sempre Ben, tutto cambia nel momento in cui si usa OnePlus 8 Pro per inquadrare all'esterno. Evidentemente l'algoritmo è stato modificato per funzionare unicamente quando si inquadra una scena che viene riconosciuta come valida. Come viene segnalato dalla stessa app Fotocamera, viene restituito un messaggio d'errore: “Per un miglior effetto, prova a scattare all'aperto con buona luminosità“.

Probabilmente viene applicato un riconoscimento della scena che valida l'effetto unicamente quando viene captata la presenza del cielo, cosa che non avviene all'interno della casa. Si potrebbe pensare, quindi, che il sensore Color Filter non venga più utilizzato, agendo unicamente lato software.

In realtà, come dimostrato dai ragazzi di XDA, la faccenda è leggermente diversa. A quanto pare lo scatto viene effettivamente eseguito tramite il sensore principale, ma vengono raccolte informazioni dal sensore Color Filter. Questo perché, tappandolo con un dito, si perde l'effetto foto-cromatico, pertanto il quarto sensore è effettivamente coinvolto nella modalità.

