OnePlus 8 e 8 Pro: per gli utenti cinesi sono i migliori camera phone

OnePlus 8 e 8 Pro non smettono di stupire, sia nel mercato globale, sia soprattutto in Cina. I fratelli maggiori dell'enfant prodige Nord si distinguono per essere dispositivi davvero completi, sia dal lato hardware, sia in quello software. I punti di forza della gamma però, pare siano il display ed il comparto fotocamera, che per gli utenti cinesi rappresenta una tra le migliori soluzioni possibili, se non la migliore.

OnePlus 8: l'intera line up convince per display e fotocamera, secondo gli utenti cinesi

Proclamato “Re dei Display” in Cina – ma anche in Europa si è ben distinto -, OnePlus 8 Pro pare avere dalla sua anche un modulo fotocamera di tutto rispetto, almeno stando ai pareri degli utenti cinesi di Weibo, che il brand ha raccolto in un unico post dedicato. Insieme al gemello non Pro, il flagship del giovane colosso cinese scatta foto “veloci, reattive e chiare” per un utente. Per un altro, invece, “la funzione fotocamera è abbastanza potente, sia che si tratti di scene notturne sia di riprese in remoto, è in grado di soddisfare le esigenze quotidiane e che le foto siano chiare e belle e dona un certo senso di restauro“. Per un altro utente “la doppia fotocamera da 48 MP crea un effetto sorprendente ed il grandangolare è molto buono, il migliore mai apportato da OnePlus“.

Ma non solo fotocamera principale: anche per le altre caratteristiche multimediali, come l'effetto macro, OnePlus 8 e 8 Pro sono avanti: “Prestazioni straordinarie, una macro di alto livello. Non importa quanto esso sia distante, sarà sempre nitido“. Pare che il brand degli ambiziosi Carl Pei e Pete Lau abbia fatto definitivamente centro, apprestandosi a prendere il volo in termini di successo nelle vendite.

