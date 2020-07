A circa un mese di distanza dalla pubblicazione della prima beta, la compagnia cinese ritorna con una nuova build dedicata a OnePlus 8 e 8 Pro, Android 11 Developer Preview 2. Come nel caso precedente anche a questo giro si tratta di una release dedicata esclusivamente agli sviluppatori, in modo tale da poter cominciare a lavorare attivamente alla compatibilità delle proprie app con la nuova versione dell'OS del robottino verde.

OnePlus 8 e 8 Pro ricevono la nuova Android 11 Developer Preview 2

Quindi, come sottolineato in apertura, si consiglia l'installazione solo ad utenti esperti: nel caso in cui non abbiate esperienza di modding forse è il caso che attendiate una versione stabile. Nel frattempo Android 11 Developer Preview 2 per OnePlus 8 e 8 Pro è disponibile al download e l'annuncio arriva direttamente dal forum ufficiale. Come sottolineato dalla stessa azienda, la prima beta è arrivata con tutta una serie di bug e difetti: quindi occhio anche a questa release.

Anche in questo caso il team di OnePlus segnala la possibilità di trovarsi alle prese con problemi di instabilità del sistema: alcune applicazioni potrebbero non funzionare come previsto mentre si evidenzia anche l'impossibilità di utilizzare alcune funzioni della fotocamera. Inoltre si ricorda che con il flash della build tutti i dati utente saranno cancellati, quindi non dimenticate di eseguire un backup prima di procedere.

In basso trovate i link al download per la nuova release: sconsigliamo l'installazione ad utenti poco esperti mentre per tutti i dettagli del caso – compresi file e dettagli per il rollback – vi rimandiamo direttamente al thread dedicato, presente in fonte.

