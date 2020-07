OnePlus 8, Dreame V10 ed altri minimi storici con la Banggood Summer Prime Sale

Durante tutta la settimana avrete la possibilità di accedere agli sconti della Banggood Summer Prime Sale. Le offerte in questione, particolarmente interessanti su smartphone ed accessori, vi permetteranno di acquistare prodotti ai prezzi più bassi di sempre. Alcuni esempi? OnePlus 8 a 477€ e la scopa elettrica wireless Dreame V10 a 165€.

La Banggood Summer Prime Sale ci riserverà offerte “speciali” fino al prossimo 24 luglio 2020. Per non perdere alcuna offerta in tal senso, infatti, vi consigliamo di prender parte al nostro canale Telegram dedicato proprio alle offerte dello store orientale (potrete joinare nel box in basso).

Nel frattempo, come anticipato, vi proponiamo alcune delle offerte più importanti relative ai primi giorni della Summer Prime Sale di Banggood. Tutti i prodotti proposti sono acquistabili previa applicazione dei codici sconto indicati in basso.

Ricordiamo inoltre che il 22 luglio alle 12:00 avrete la possibilità di prender parte alla nostra live dedicata durante la quale saranno elargiti codici sconto che vi permetteranno di acquistare prodotti a prezzi assurdi. Un esempio? Proprio OnePlus 8 scenderà a 299€. Per seguire la live vi basterà seguire tutte le indicazioni a questo link.

