Incredibile offerta per OnePlus 8 12/256 GB a 660€ su Amazon

Da Amazon arriva una vera offerta bomba per quanto riguarda uno dei flagship più interessanti dell'anno: infatti, OnePlus 8 in versione 12/256 GB Interstellar Glow si trova ora a 660€, diventando davvero molto appetibile. E considerando l'andamento di prezzo a cui spesso lo si trova sull'e-commerce di Jeff Bezos, sarà difficile lasciarselo sfuggire.

OnePlus 8 12/256 GB Interstellar Glow a 660€: abbattutto il minimo storico su Amazon

Se guardiamo i prezzi in cui di solito viene proposto su Amazon, circa 750-800€ per il taglio di memoria massimo, questa offerta è sicuramente tra le più convenienti al momento. OnePlus 8 infatti, resta tra i re della categoria con le sue caratteristiche top a partire dal SoC Snapdragon 865, il display AMOLED Full HD+ con refresh rate 90 Hz, la batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 30W, quindi ad un prezzo del genere e nella colorazione cangiante Interstellar Glow non può che candidarsi tra i best buy nei top gamma.

Se cercate quindi uno smartphone completo e con un ottimo supporto software – ha ricevuto già la Beta di Android 11 – OnePlus 8 Interstellar Glow 12/256 GB a 660€ non può che fare a caso vostro, considerando anche la garanzia più che affidabile che vi fornisce la stessa Amazon.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu