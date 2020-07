In questi giorni non si fa che parlare di OnePlus Nord, il prossimo smartphone in arrivo per la casa cinese. Per la prima volta dopo anni, la compagnia si cimenterà in un medio di gamma (e forse nelle sue prime cuffie TWS), per la gioia degli appassionati. Sarà un successo? Non resta che attendere il 21 luglio e nel frattempo qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme in merito. Tornando coi piedi per terra, mentre aspettiamo il debutto di questa novità arrivano buone nuove anche per i possessori di OnePlus 7T e 7T Pro, con la OxygenOS Open Beta 6: di seguito trovate il changelog completo e i link al download.

Aggiornamento 10/07: aggiunti i link al download, anche per la Open Beta 16 dedicata ai modelli OP7 e 7 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano alla OxygenOS Open Beta 6 | Changelog & Download

La nuova OxygenOS Open Beta 6 è attualmente disponibile per gli utenti beta di OnePlus 7T e 7T Pro ed arriva con un peso di circa 354 MB. Si tratta di dimensioni tutto sommato contenute, ma che celano un bel po' di novità e correzioni. In primis viene ottimizzata la luminosità adattiva, con una retroilluminazione definita più morbida e in grado di migliorare l'esperienza utente. Inoltre viene risolto il problema per cui il doppio tocco non riattivata lo schermo in alcune situazioni. Focus anche sulla sicurezza, con le patch Android di luglio 2020. Di seguito trovate tutti i dettagli del changelog.

System Optimized adaptive brightness curve. The backlight brightness softer, improving user experience Fixed the issue that double tap could not wake up the screen in some settings Fixed the automatic pull-down issue with unlock screen in ambient display Updated Android security patch to 2020.07

Clock Newly added “Lap time” and “Split time” title for Stopwatch, the interface looking more clear-cut

Game Space Newly added Moments to store gaming snapshots and screen recordings, please go to the three-dot menu at upper right corner>Moments>Recent/Games to find them.

Messages Fixed the bug of unable to receive wireless alarm notifications within a short time despite repetitious trials

Launcher Fixed the abnormal color display at the top area and button of Notes



Nonostante le promesse, la Open Beta 6 per OnePlus 7T e 7T Pro non aggiunge la modalità ad una mano, feature chiesta a gran voce dagli appassionati. Probabile che questa novità arriverà con una delle release successive, anche se al momento non è dato di sapere quale. Nel momento in cui scriviamo non sono ancora presenti i link al download: non appena disponibili provvederemo ad aggiornare l'articolo.

OnePlus 7 e 7 Pro hanno ricevuto la OxygenOS Open Beta 16 | Aggiornamento 10/11

Oltre ai modelli della serie 7T, anche OnePlus 7 e 7 Pro hanno ricevuto la nuova OxygenOS in versione Open Beta (16). Il changelog è lo stesso visto poco sopra, con le patch di sicurezza di luglio 2020 e varie ottimizzazioni; anche a questo giro non viene fatta menzione della modalità ad una mano (evidentemente in arrivo con una delle prossime build). In basso trovate il link al download per tutti i dispositivi citati.

