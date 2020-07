Con il debutto dei nuovi modelli della serie 8 abbiamo visto una pratica applicazione per sfruttare il foro nel display in modo utile. Se siete degli irriducibili e restate fedeli al vostro OnePlus 6T, allora vi segnaliamo l'applicazione Energy Notch, una simpatica soluzione che trasforma la tacca dell'ex flagship (qui trovate la nostra recensione) in un pratico indicatore dello stato di carica della batteria.

La tacca di OnePlus 6T diventa una indicatore della batteria grazie a Energy Notch

Lo scopo – nonostante la sua utilità – è principalmente quello di abbellire la parte frontale del dispositivo, trasformando la tacca grazie ad una serie di colori. Con Energy Notch si potrà impostare un singolo colore o vari, usare una sfumatura gradiente e impostarli in modo da cambiare in base alla percentuale della batteria dello smartphone. Inoltre la grandezza dell'indicatore può essere modificato per occupare tutta la parte della tacca o solo una porzione. Avete timori per l'autonomia del vostro OnePlus 6T? Niente paura: il developer assicura che l'impatto sulla CPU è minimo, così come quello sulla batteria.

Se siete interessati a trasformare la tacca del vostro OnePlus 6T in un pratico indicatore della batteria con Energy Notch, in basso trovate il link al download direttamente dal Play Store. Come anticipato, si tratta di un'applicazione esclusiva per il modello del brand cinese, quindi non funzionerà con altri smartphone dotati di notch. Infine vi segnaliamo che si tratta di un app scaricabile gratis (anche se sono presenti acquisti in-app).

