OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.5 con il supporto alle cuffie Buds ed altre novità

Con il debutto delle prime cuffie TWS del brand – disponibili anche su Amazon – sia il modello Nord che la serie 8 si è aggiornata con il supporto a questa novità. Ora anche i “vecchi” OnePlus 6 e 6T si adeguano all'arrivo delle OnePlus Buds, grazie all'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.5, attualmente in fase di rilascio per i modelli interessanti.

OnePlus 6 e 6T: arriva il supporto alle cuffie TWS Buds grazie alla OxygenOS 10.3.5 | Download

Il nuovo update porta con sé una gestione ottimizzata della RAM mentre per quanto riguarda la sicurezza arrivano le patch aggiornate a luglio 2020. Risulta aggiornato anche il pacchetto GMS, al mese di maggio 2020. Oltre a queste migliorie arrivano anche alcuni bug fix, che vanno a risolvere il problema dei crash durante la navigazione con Chrome ed altri difetti. Per tutti i dettagli, in basso trovate il changelog completo.

Clicca qui per il changelog completo System Optimized RAM management

Newly adapted OnePlus Buds, easier to take advantage of wireless connection

Fixed the crash issue when browsing on Chrome

Fixed the black screen issue when opening logkit

Improved system stability and fixed general bugs

Updated Android Security Patch to 2020.07

Updated GMS package to 2020.05

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.5 per OnePlus 6 e 6T è attualmente in fase di rilascio tramite OTA. Se preferite il flash manuale anziché attendere la distribuzione incrementale, in basso trovate il link al download.

