One Netbook OneGx1: il portatile da gaming unico nel suo genere è in offerta con coupon

Torniamo a riportarvi un'offerta esclusiva targata Geekbuying che, grazie al codice sconto dedicato vi permetterà di acquistare in presale il singolare netbook da gaming in offerta di circa 200€. Tra le specifiche salienti il mini netbook da 7 pollici vanta il processore Intel Core i5 di 10° generazione, ma non solo. Non ci resta che vederlo più da vicino.

Il mini PC da gaming con display da 7″ e processore Intel Core i5 è in sconto su Geekbuying

Il netbook da gaming oggi in offerta con coupon su Geekbuying, non presenta soltanto specifiche avanzate, ma anche un'interfaccia dedicata proprio al gaming. La mini tastiera frontale è infatti integrata da un vero e proprio Pad suddiviso in due che potrà essere utilizzato come controller principale nella gran parte dei giochi.

Viste le dimensioni poi, il prodotto si presenta come un ottimo alleato anche in portabilità, tanto che tra le varianti a disposizione troviamo una con supporto 5G e 4G dedicata all'utilizzo di scheda SIM.

Acquistare il prodotto in sconto sarà semplicissimo, non dovrete far altro che copiare il codice “GKBGx116Wifi” ed applicarlo in fase di check out, in riferimento al prodotto presente nel box in basso.

Articolo Sponsorizzato.