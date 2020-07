Tornano le offerte eBay grazie ad un nuovo codice sconto dedicato, PITSMART10. Si tratta di un Coupon da utilizzare per risparmiare fino a 100€ sull'acquisto di uno smartphone, tra una serie di modelli proposti dal portale. Tra questi trovano spazio anche vari modelli della compagnia di Lei Jun e tra i più gustosi abbiamo Xiaomi Mi 10, Mi Note 10 Lite e l'ultimo POCO F2 Pro!

Il coupon eBay PITSMART10 permette di risparmiare il 5% per l'acquisto del tuo prossimo smartphone, fino a -100€

Come utilizzare il codice sconto eBay PITSMART10

Il nuovo codice sconto di eBay permette di risparmiare fino a 100€ sull'acquisto di una selezione di smartphone. Il Coupon permette di beneficiare di uno sconto del 5%, può essere utilizzato una volta per ogni utente ed è valido a partire dal 20 luglio fino alle ore 23:59 del 26 luglio. Per usufruire dello sconto non dovrete far altro che inserire il prodotto che vi interessa nel carrello e riscattare il codice PITSMART10 al momento dell'acquisto.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mi 10, POCO F2 Pro e tanti altri: ecco le offerte di eBay con il Coupon PITSMART10

Tra i pezzi forti delle offerte eBay con il codice sconto PITSMART10 è impossibile non citare il trittico composto da Xiaomi Mi 10, Mi Note 10 Lite e POCO F2 Pro: ben due modelli top ed uno dei mid-range più interessanti del momento. Ovviamente non mancano tutta una serie di offerte anche per altri brand e in basso trovate i tre dispositivi di Xiaomi, in compagnia di altri modelli.

Le offerte di eBay dedicate agli smartphone non finiscono qui: per dare un'occhiata a tutti i terminali su cui è possibile applicare il nuovo Coupon – ricordiamo, fino al 26 luglio – qui trovate l'elenco completo.

