Dopo il successo stratosferico dell'Air Pump, ecco che Xiaomi si ripresenta con un nuovo compressore in grado di offrire prestazioni superiori ad un prezzo comunque contenuto. Grazie alla promo di lancio, infatti, avrete la possibilità di acquistare il compressore Xiaomi 70mai a circa 31€.

Lo Xiaomi 70mai apre alla vendita promozionale con il 50% di sconto

Grazie alla promo lancio del compressore di Xiaomi su Banggood, quindi, avrete la possibilità di risparmiare quasi il 50% sull'acquisto, acquistando prodotto in preordine.

Anche in questo caso, il “pezzo forte” del prodotto che potremmo definire smart, risiede nella capacità di riconoscere automaticamente il tipo di ruota su cui si applica (grazie ad una selezione di alcuni preset) e riconoscere la pressione massima, interrompendo l'erogazione al raggiungimento della stessa.

Proprio come il Mi Air Pump, anche lo Xiaomi 70mai si appresta ad essere un oggetto indispensabile per automobilisti, ma non solo. Grazie all'offerta lampo in preorder, come anticipato, potrà essere vostro a poco più di 31€ cliccando sul link in basso.

