Incredibile OnePlus NORD: già in sconto di 30€ a 369€ / 469€ su Amazon

Il nuovo mid-range del brand cinese ha debuttato oggi – 21 luglio – e sarà disponibile all'acquisto tramite il sito ufficiale a partire dal 4 agosto. I fortunati che hanno effettuato il preoder nel corso delle scorse settimane possono procedere già da ora mentre tutti gli altri dovranno portare pazienza. Ma niente paura perché nonostante l'attesa ci sono dei vantaggi non da poco: OnePlus Nord è già in preordine su Amazon Italia e è possibile risparmiare ben 30€!

Sconto OnePlus Nord: il mid-range è in offerta su Amazon a -30€

OnePlus Nord è spuntato da pochissimo anche su Amazon ed è già possibile preordinare il dispositivo. La vera chicca è rappresentato dal prezzo di vendita, il quale arriva con un corposo sconto di 30€: basterà effettuare l'acquisto ed essere clienti Prime (qualora non lo siate potere rimediare a questo link) si potrà beneficiare subito del prezzo scontato (visibile al checkout, come nell'immagine in alto). Quindi, ricapitolando, il modello da 8/128 GB viene proposto in offerta a 369€ (ricordiamo, solo clienti Prime) mentre la versione maggiorata da 12/256 GB debutta a 469€.

La data di uscita è fissata per il 4 agosto 2020, similmente al sito ufficiale. Come si evince dall'immagine in alto, effettuando il preorder oggi la consegna è prevista per il 5 agosto. Se siete interessati all'acquisto, in basso trovate i link alla pagina di OnePlus Nord su Amazon (entrambe le versioni). Nel caso in cui il link non fosse visibile, disattivate AdBlock.

