nubia Watch ufficiale: arriva l’erede del “curvissimo” Alpha

Oggi è una giornata di grandi novità per nubia, fra il lancio di Red Magic 5S, delle nuove cuffie true wireless ma anche di nubia Watch. I teaser ufficiali ce lo avevano anticipato, ma adesso il nuovo e primo smartwatch del produttore asiatico diviene realtà. E non siamo di fronte ad un orologio qualsiasi, bensì a quello che possiamo tranquillamente considerare l'erede di nubia Alpha.

nubia Watch ufficiale: tutte le novità del primo smartwatch curvo

La prima cosa che salta all'occhio di nubia Watch è la sua conformazione strutturale, non presentandosi con le forme che ci si aspetterebbe da un normale smartwatch. A bordo troviamo un display AMOLED da ben 4.01″ 960 x 192 pixel (244 PPI), diagonale estesa che viene permessa dall'utilizzo di un pannello flessibile e curvo. Così come avveniva sul succitato Alpha, lo smartwatch nubia prende lo schermo e lo estende lungo la sezione che sarebbe esclusiva del cinturino, con protezione Gorilla Glass.

Ne consegue che la scocca di Nubia Watch è stata realizzata con un processo complesso e l'utilizzo di molteplici materiali, ovvero ceramica e acciaio inox 316L. Nonostante il peculiare assemblaggio, nubia fa sì che sia possibile adoperarsi di cinturini intercambiabili. Inutile dire che a bordo c'è un software personalizzato in grado di gestire una UI che ben si adatti ad uno schermo di questo tipo. Sono state inserite gestures ad hoc per sfruttare il display curvo: per esempio, con un rapido pinch-out a due dita è possibile spegnere il display.

Il produttore ha anche pensato di inserire al suo interno una batteria da 420 mAh in grado di offrire un'autonomia da circa 36 ore di utilizzo continuo. Mantenendolo in standby, invece, si possono raggiungere i 6,5 giorni. Per quanto riguarda la connettività, è garantito il supporto eSIM per gestire le chiamate telefonica in maniera indipendente. La piattaforma hardware che gestisce il tutto è il chip Qualcomm 9809W, ovvero lo Snapdragon Wear 2100. Sensori alla mano, nubia Watch ha dalla sua un sensore di battiti cardiaci, il monitoraggio di passi e distanze percorse, grazie anche al GPS.

Prezzo e data

Nubia Watch è già disponibile all'acquisto in Cina, sullo store ufficiale e su JingDong, nelle 3 colorazioni Knight Black, Armor Green e Red Flame Red. Il prezzo di listino ammonta a 1.799 yuan, pari a circa 219€, con spedizioni dal 5 agosto.

